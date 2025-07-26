Schiffbaukooperation: Seoul und Washington wollen Bauvorgaben für US-Navy lockern

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA sind sich über die Notwendigkeit einig, die Vorgaben für den Bau von Schiffen der US-Navy zu lockern.Das teilte die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) am Freitag mit. DAPA-Vizechef Kang Hwan-seok traf sich am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mit Jason Potter, Abteilungsleiter bei der Navy für Forschung, Entwicklung und Beschaffung. Dabei wurde über eine engere Zusammenarbeit gesprochen – sowohl beim Neubau als auch bei Wartung, Reparatur und Überholung (MRO).Beide Seiten waren sich demnach einig, dass für eine Ausweitung der Kooperation Regelungen angepasst werden müssten, einschließlich möglicher Änderungen am Byrnes-Tollefson-Gesetz. Zudem soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe auf Abteilungsleiterebene die Folgegespräche vorbereiten.Der Byrnes-Tollefson-Zusatz untersagt den Bau von US-Navy-Schiffen im Ausland. Seoul drängt bislang auf Reformen, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu vertiefen.Das Gespräch fiel in eine Phase, in der im Zuge der Zollverhandlungen die Bedeutung einer engeren Schiffbaupartnerschaft noch größer geworden ist.Washington will die heimische Werftindustrie wiederbeleben und die Flotte ausbauen. Der Kooperation mit Südkorea misst es dabei besondere Bedeutung bei.