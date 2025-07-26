Politik Japans Agrarminister Shinjiro Koizumi reist nach Südkorea

Shinjiro Koizumi, Japans Minister für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, besucht von Samstag bis Montag Südkorea.



Wie das Außenministerium in Seoul am Freitag mitteilte, nimmt Koizumi an der APEC-Ministerkonferenz zur Ernährungssicherheit sowie am Dreiertreffen der Landwirtschaftsminister Südkoreas, Japans und Chinas teil.



Koizumi, Sohn des früheren Premierministers Junichiro Koizumi, gilt in Umfragen derzeit als Favorit für die Nachfolge im Amt des Regierungschefs.



Am Montag ist zudem ein Gespräch mit Außenminister Cho Hyun geplant – ein eher ungewöhnliches Format, da Gespräche zwischen einem Außenminister und einem fachfremden Ressortchef anderer Staaten ohne konkreten Anlass selten sind.



Cho unterstreicht damit den kooperationsorientierten Kurs der Regierung Lee Jae Myung gegenüber Tokio. Nach seinem Amtsantritt hatte er Japan zu seinem ersten Auslandsziel bestimmt. Das geplante Treffen soll die politischen Kontakte weiter verdichten und der Suche nach Anknüpfungspunkten für die Zusammenarbeit dienen.