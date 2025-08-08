Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag im Minus geschlossen.Der Index verlor 0,55 Prozent auf 3.210,01 Zähler.An Südkoreas Börse sei es heute zu Gewinnmitnahmen gekommen, da die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle Sorgen bereiteten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auf Wochensicht legte der Kospi 2,0 Prozent zu.Die Anleger hätten sich vor allem von Rüstungsaktien getrennt, da sie angesichts des geplanten USA-Russland-Gipfels in der kommenden Woche mit einem Ende des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine rechneten, sagte Hwang Jun-ho von Sangsangin Investment & Securities gegenüber Yonhap.