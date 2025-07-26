Nordkorea verurteilt geplante Militärübung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die anstehende gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) verurteilt.Bei jeder Provokation, die über die Grenzlinie hinausgehe, werde Nordkorea sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung strikt ausüben, warnte Verteidigungsminister No Kwang-chol am Sonntag.Man verurteile die provokativen Akte der USA und Südkoreas scharf und warne eindringlich vor den negativen Folgen solcher Handlungen, sagte No, wie die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ am Montag berichtete.Er drohte weiter, dass eine Machtdemonstration gegenüber Nordkorea die negative Auswirkung haben würde, die Sicherheit der USA und Südkoreas zu schwächen.Die Übung „Ulchi Freedom Shield“, bei der ein tatsächlicher Atomkrieg simuliert werde, stelle nicht nur eine unmittelbare militärische Provokation gegen Nordkorea dar. Sie sei auch eine wahre Bedrohung, die die Lage auf der im Waffenstillstand befindlichen koreanischen Halbinsel noch unberechenbarer mache und die Instabilität der regionalen Lage verfestige.Südkorea und die USA hatten am vergangenen Donnerstag angekündigt, UFS, die jährliche Übung zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel bei Eventualitäten, vom 18. bis 28. August abzuhalten. Etwa 20 von 40 im Rahmen der USF geplanten Feldübungen würden jedoch auf September verschoben.