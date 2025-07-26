Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Vietnam findet heute statt

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung kommt am Montag mit Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, zu Gipfelgesprächen zusammen.Tô Lâm, die Nummer eins in Vietnams Machthierarchie, ist der erste Staatsgast nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Südkorea.Am Montagvormittag ist eine offizielle Begrüßungszeremonie im Präsidialamt in Seoul vorgesehen. Anschließend finden ein Treffen im kleinen Kreis und ein erweitertes Treffen statt. Nach Abschluss der Gespräche werden Lee und Tô gemeinsam vor die Presse treten.Nach Angaben des Präsidialamtes in Seoul soll es tiefgründige Diskussionen sowohl über Politik, Sicherheit, Handel und Investitionen als auch über Infrastruktur, darunter Atomkraft, Hochgeschwindigkeitsbahn und Smart City, geben. Auch für die Zukunft wichtige strategische Fragen wie die Förderung von Talenten in Wissenschaft und Technologie würden eingehend erörtert.Es ist der erste Südkorea-Besuch eines Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Vietnams seit elf Jahren. Zuletzt war Nguyễn Phú Trọng 2014 als Generalsekretär nach Südkorea gekommen.