Südkoreas Militär: Nordkorea entfernt Lautsprecher an der Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär offenbar damit begonnen, seine Lautsprecher an der Grenze zu entfernen.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass seit Samstagvormittag entsprechende Aktivitäten in einigen Bereichen des Grenzgebiets bemerkt worden seien.Nordkorea hatte im Juni letzten Jahres als Reaktion auf die Wiederaufnahme von Lautsprechersendungen Südkoreas an der Grenze seinerseits Lautsprecher errichtet.An etwa 40 Orten entlang der Grenze hatte Nordkorea Lautsprecher aufgestellt. Wie verlautete, sei deren Abbau an einigen Standorten bereits abgeschlossen.Das südkoreanische Militär hatte am 11. Juni auf Anweisung von Präsident Lee Jae Myung die Lautsprechersendungen gegenüber Nordkorea als Maßnahme zum Vertrauensaufbau ausgesetzt. Anfang letzter Woche hatte das Militär etwa 20 für die Beschallung genutzte Lautsprecheranlagen abgebaut.