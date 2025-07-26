Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee auf tiefsten Stand seit dem Amtsantritt

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung für Präsident Lee Jae Myung ist auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt gesunken.Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsunternehmen Realmeter vom 4. bis 8. August landesweit bei 2.506 Wählern ab 18 Jahren durchführte.56,5 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass Lee sein Amt gut ausübe. Der Zustimmungswert sank um 6,8 Prozentpunkte zur Woche davor und damit am stärksten seit seinem Amtsantritt.38,2 Prozent, 6,8 Prozentpunkte mehr als in der Woche davor, sprachen von einer schlechten Arbeit.Bei einer anderen Umfrage zur Zustimmung zu den Parteien erhielt die Demokratische Partei (DP) 48,4 Prozent Zustimmung. Die Regierungspartei verlor 6,1 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche und unterschritt erstmals seit sieben Wochen die 50-Prozent-Schwelle.Die Partei Macht des Volks gewann 3,1 Prozentpunkte auf 30,3 Prozent. Die führende Oppositionspartei konnte sich erstmals seit sechs Wochen auf über 30 Prozent erholen.Am 7. und 8. August wurden landesweit 1.006 Wähler ab 18 Jahren befragt.