Erstmals koreanischstämmige Frau auf US-Münze abgebildet

Photo : YONHAP News

Zum ersten Mal ist eine koreanischstämmige Person auf einer US-Münze abgebildet.Der Vierteldollar mit einem Abbild der koreanisch-amerikanischen Aktivistin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen Stacey Park Milbern (1987-2020) kommt am 11. August (Ortszeit) in Umlauf.Laut der US-Münzprägeanstalt United States Mint erfolgte die Münzprägung im Rahmen des Programms „American Women quarters“.Bei der Kampagne von 2022 bis 2025 werden insgesamt 20 Frauen auf der Rückseite der Vierteldollar-Münze gezeigt, um an ihre Beiträge für die US-Gesellschaft in verschiedenen Bereichen zu erinnern. Milbern wurde als 19. Frau ausgewählt.Milbern, die selbst eine Behinderung hatte, hatte bei der Gründung der Bewegung für Behindertenrechte geholfen. Sie hatte sich insbesondere für die Förderung der Rechte von People of Color, Einwanderern, sexuellen Minderheiten und Obdachlosen mit Behinderungen eingesetzt.