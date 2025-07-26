Jedes dritte Kind in Korea klagt über Schlafmangel

Photo : YONHAP News

Jedes dritte Kind im Alter von 9 bis 17 Jahren in Südkorea klagt über Schlafmangel.Dies ergab eine am Sonntag veröffentlichte Studie zur „Umfassenden Umfrage zu Kindern 2023“ durch das Koreanische Institut für Gesundheit und Soziales. Demnach antworteten 34,9 Prozent der befragten Kinder dieser Altersgruppe, dass sie nicht genug schliefen.Laut den Umfrageergebnissen schlafen Kinder im Schnitt 7,9 Stunden pro Tag.65,1 Prozent der Befragten antworteten, dass ihre Schlafdauer ausreichend sei. 34,9 Prozent waren dagegen mit ihrer Schlafdauer unzufrieden: 22 Prozent bewerteten ihre Schlafdauer als halbwegs gut. 10,8 Prozent hatten das Gefühl, nicht genug Schlaf zu bekommen, für 2,1 Prozent war es sogar keineswegs genug Schlaf.Der Schlafmangel wurde zu 60 Prozent auf das Lernen zurückgeführt.34,3 Prozent, damit der größte Anteil, nannten Hakwon (private Bildungsinstitute) und die Einzelnachhilfe als Grund für ihren Schlafmangel. Dahinter folgten die Handynutzung, beispielsweise für soziale Netzwerke und Chatten, mit 15,5 Prozent und das Lernen zu Hause wie Hausaufgaben oder Internet-Vorlesungen mit 15,2 Prozent. 14,1 Prozent gaben Spiele an, während 10,8 Prozent das freiwillige Selbstlernen in der Schule am Abend nannten.