Lee: Südkorea und Vietnam streben Handelsvolumen von 150 Milliarden Dollar an

Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam wollen noch intensiver auf das Ziel hinarbeiten, bis 2030 ein jährliches Handelsvolumen von 150 Milliarden Dollar zu erzielen.Die Einigung anlässlich zehn Jahre bilaterales Freihandelsabkommen gab Präsident Lee Jae Myung am Montag vor der Presse im Präsidialamt in Seoul nach Gipfelgesprächen mit Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, bekannt. Der vietnamesische Spitzenpolitiker war am Sonntag zu einem Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen.Lee sagte auch, dass beide Länder ihre für beide Seiten vorteilhafte Wirtschaftskooperation noch zügiger vorantreiben würden. Hierfür hätten sie vereinbart, im Bereich großer Infrastrukturanlagen wie Atomkraftwerke, Hochgeschwindigkeitsbahn und Entwicklung neuer Städte verstärkt zusammenzuarbeiten.Nach weiteren Angaben Lees sagte der Generalsekretär, er sei sich über die herausragende Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Unternehmen im Klaren. Außerdem habe er erklärt, dass er eine Beteiligung Südkoreas an großen Infrastrukturprojekten in Vietnam wohlwollend überprüfen werde.Lee wies darauf hin, dass beide Länder bei dieser Gelegenheit eine Absichtserklärung über die Ausbildung von Arbeitskräften im Atomkraftbereich unterzeichneten. Diese werde beiden Ländern die Gelegenheit bieten, ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernkraftwerke auszuweiten.