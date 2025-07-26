Seoul äußert sich besorgt über Israels Plan für Besetzung von Gaza-Stadt

Photo : YONHAP News

Nach Israels Billigung des Plans zur Einnahme der Stadt Gaza hat die südkoreanische Regierung Besorgnis geäußert.Seoul drücke ernste Besorgnis über die Möglichkeit einer weiteren Verschlimmerung der Situation im Gazastreifen aus, der in einer humanitären Krise stecke, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag.Die Regierung habe die Zweistaatenlösung konsequent unterstützt. Sie spreche sich gegen alle Maßnahmen aus, die die Verwirklichung dieser Lösung behinderten, betonte der Sprecher.Sie fordere die beteiligten Parteien nachdrücklich auf, für den Schutz von Zivilisten sämtliche Bemühungen zu unternehmen, hieß es weiter.Die israelische Regierung hatte am Freitag den Plan für eine militärische Operation zur Einnahme der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens gebilligt.Dies sorgt für Kritik der internationalen Gemeinschaft, dass Israels Streben nach der Besetzung des Gazastreifens die dortige humanitäre Lage weiter verschlechtern und die Bemühungen um die Zweistaatenlösung untergraben werde.