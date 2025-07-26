Russisches Reisebüro bietet Tour in Nordkoreas neues Touristengebiet Wonsan Kalma an

Photo : YONHAP News

Ein russisches Reisebüro wirbt für eine Tour in das Touristengebiet Wonsan Kalma an der Ostküste Nordkoreas.Die in Wladiwostok ansässige Reiseagentur Vostok Intur veröffentlichte am Samstag auf ihrer Website ein achttägiges Tourprogramm für die Reise in das neue Touristengebiet, das vom 25. August bis 1. September andauern soll.Es werde eine besondere Gelegenheit geboten, in die vom Westen kaum beeinflusste Kultur und Geschichte Nordkoreas einzutauchen, hieß es.Nordkorea hatte am 1. Juli das Touristengebiet in der Stadt Wonsan eröffnet. Am 18. Juli hatte das Land jedoch bekanntgegeben, dass ausländische Touristen vorübergehend nicht hineingelassen würden.Das russische Reisebüro bietet weitere Touren nach Nordkorea an. Im September soll eine Tour für das Golfspielen in Pjöngjang und die Besichtigung dessen Innenstadt stattfinden, im Oktober eine Tour nach Rason und Pjöngjang.