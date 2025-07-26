APEC-Frauen- und Wirtschaftsforum findet morgen in Incheon statt

Photo : YONHAP News

Das Frauen- und Wirtschaftsforum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) findet am Dienstag in Incheon statt.Das gab das südkoreanische Gleichstellungsministerium am Montag bekannt.Das APEC-Frauen- und Wirtschaftsforum (WEF) wurde im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Dabei kommen führende Persönlichkeiten für die Frauenpolitik aus 21 asiatisch-pazifischen Ländern zusammen, um Beispiele politischer Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Fähigkeiten von Frauen und zur Förderung der Geschlechtergleichheit zu teilen und internationale Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.Laut dem Ministerium ist das Treffen die erste Sitzung auf Ministerebene im Frauenbereich, die Südkorea als APEC-Vorsitzland veranstaltet. Das Thema lautet: Größere wirtschaftliche Teilhabe von Frauen für nachhaltiges Wachstum".Vizeministerin Shin Young-sook wird als kommissarische Gleichstellungsministerin dem Treffen vorsitzen. Etwa 120 Personen, einschließlich hochrangiger Vertreter im Ministerrang aus APEC-Ländern, werden daran teilnehmen.