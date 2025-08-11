Kospi startet mit Minus in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Minus in die Woche gestartet.Der Index verlor 0,1 Prozent auf 3.206,77 Zähler.Die Anleger seien vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in dieser Woche und dem nahenden Fristende für den Aufschub höherer Zölle auf chinesische Waren vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi sei weitgehend unverändert geblieben, da Händler die wichtigsten Inflationsdaten scharf beobachten würden, um Hinweise auf die künftige Zinspolitik der Fed zu erhalten, sagte Kim Byung-yeon von NH Investment & Securities gegenüber Yonhap.Auch sei für die Investoren von Interesse, ob die am 12. August endende Frist für US-Zölle auf chinesische Waren verlängert werde, fügte der Experte hinzu.