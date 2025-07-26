„Golden” aus „KPop Demon Hunters” erreicht Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat die Spitze der wichtigsten US-Single-Charts Billboard Hot 100 erreicht.Billboard teilte in der Ankündigung der neuesten Charts am Montag (Ortszeit) mit, dass „Golden“ um einen Rang zur Vorwoche vorgerückt sei und „Ordinary“ von Alex Warren vom Spitzenplatz verdrängt habe.„Golden“ sei der neunte Song mit Verbindungen zum koreanischen Pop, der die Hot 100 erobert habe, und der erste von Vokalistinnen.In dem untersuchten Zeitraum erreichte der Song 31,7 Millionen Streams, damit neun Prozent mehr als in der Vorwoche. Für Radioeinsätze wurden 8,4 Millionen Punkte, 71 Prozent mehr, verbucht. Es wurden 7.000 verkaufte Einheiten (plus 35 Prozent) verzeichnet.„Golden“ ist ein Song der in dem Film auftauchenden fiktiven K-Pop-Girlgroup Huntr/x. Gesungen wurde er von EJAE, Audrey Nuna und REI AMI, die koreanischstämmige Amerikanerinnen sind.Das Lied war Anfang Juli auf Platz 81 in die Billboard Hot 100 eingestiegen.Am 1. August hatte „Golden“ den Spitzenplatz der britischen Hitliste Official Singles Chart Top 100 erreicht.