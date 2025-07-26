Gericht hält Anhörung zu Untersuchungshaftbefehl gegen Kim Keon-hee ab

Photo : YONHAP News

In einer gerichtlichen Anhörung am Dienstag wird entschieden, ob Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, im Zuge der Ermittlungen gegen sie in Haft genommen werden soll.Das Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnet die Anhörung um 10.10 Uhr. Kim werden unter anderem Verstöße gegen das Kapitalmarktgesetz vorgeworfen.Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki beantragte im Zuge der Ermittlungen zu einer Reihe von Vorwürfen gegen Kim einen Untersuchungshaftbefehl. Am 6. August war Kim zu fünf Vorwürfen befragt worden, darunter eine Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors. Dazu zählen auch die Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten und der Erhalt von Geschenken im Gegenzug für geschäftliche Gefälligkeiten für die Vereinigungskirche.Das Team sieht eine große Gefahr der Beweisvernichtung, weil Kim die meisten Vorwürfe zurückweist.