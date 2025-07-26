Hauptstadt führt jährliche Umfrage „Seoul Survey” durch

Photo : YONHAP News

Die Umfrage „2025 Seoul Survey“ wird vom 16. August bis 29. September durchgeführt.Das gab die Stadtverwaltung Seouls am Dienstag bekannt.Die seit 2003 jährlich stattfindende Umfrage soll der ganzheitlichen Erfassung des Lebens der Hauptstädter sowie als Grundlage für die Politikgestaltung der Stadt dienen. Es werden 20.000 Haushalte und 5.000 Einwohner befragt, außerdem 2.500 Ausländer.Es werden sowohl persönliche Befragungen zu Hause als auch Internetbefragungen durchgeführt.Dieses Jahr werden zum ersten Mal Fragen nach Erfahrungen mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz sowie der Nachfrage nach KI-Dienstleistungen gestellt, die die Stadt Seoul anbieten soll.Die Umfrageteilnehmer sollen zudem einen Wert auf der Einsamkeitsskala angeben, damit soll sich die gefühlte Lebensqualität der Hauptstädter noch besser einschätzen lassen.Bei Ausländern soll ihr Leben in Seoul im Allgemeinen untersucht werden, darunter die Zufriedenheit mit dem Leben, Erfahrungen mit KI-Übersetzungsdiensten und Schwierigkeiten beim Aufenthalt.