Über 830.000 Menschen werden zum Jahrestag der Unabhängigkeit begnadigt

Photo : YONHAP News

Am 15. August, dem Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas, werden 836.687 Menschen in Südkorea begnadigt.Das gab die Regierung am Montag bekannt.Von der Sonderbegnadigung profitieren vor allem 1.920 verurteilte Straftäter. Auf der Liste stehen auch 27 Politiker und ehemalige Inhaber wichtiger öffentlicher Ämter sowie 16 Geschäftsleute. Zudem kommen 184 Gewerkschaftsmitglieder, Straßenhändler und Landwirte in den Genuss dieser Maßnahme.Zu den zu begnadigenden Politikern zählt Cho Kuk, ehemaliger Vorsitzender der Partei für den Umbau Koreas. Er wurde wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Studium seiner Kinder und weiterer Vorwürfe zu einer Haftstrafe verurteilt und sitzt derzeit im Gefängnis. Chos Ehefrau Jeong Kyung-sim, die ehemaligen Abgeordneten der Demokratischen Partei Choi Kang-wook und Yoon Mee-hyang sowie der frühere Bildungschef von Seoul, Cho Hee-yeon, werden ebenfalls begnadigt.Zu den Unternehmern, die in den Genuss der Begnadigung und Rehabilitation kommen, gehören Choi Shin-won, ehemaliger Vorsitzender von SK Networks, und die drei früheren Führungskräfte von Samsung Electronics, Choi Gee-sung, Jang Chung-ki und Park Sang-jin.Das Präsidialamt äußerte die Hoffnung, dass die Maßnahme die Gelegenheit zur Wiederherstellung der Politik durch Dialog und Versöhnung bieten werde.Das Kernziel der geplanten Begnadigung sei, die infolge der illegalen Kriegsrechtsverhängung gewachsenen gesellschaftlichen Spannungen abzubauen und die geschwächte Konjunktur zu beleben, erklärte Amtssprecherin Kang Yu-jung. Hierfür habe sich der Präsident die Meinungen aus verschiedenen Kreisen und Schichten angehört und sich gründlich Gedanken über die Angelegenheit gemacht.