Lee-Trump-Treffen am 25. August

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung reist auf Einladung von US-Präsident Donald Trump in die USA.Für ein koreanisch-US-amerikanisches Gipfeltreffen am 25. August werde Präsident Lee vom 24. bis 26. August die USA besuchen, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, am Dienstag mit.Bei ihrem ersten persönlichen Treffen würden beide Staatschefs Maßnahmen erörtern, um das bilaterale Bündnis zu einer zukunftsorientierten, umfassenden Strategieallianz weiterzuentwickeln, hieß es.Besprochen würden auch Maßnahmen zur Kooperation für die Friedensstiftung und Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel inmitten der weiteren Stärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft. Es werde erwartet, dass sich beide Staatschefs auch über Wege zur weiteren Stärkung der Partnerschaft im Bereich der Wirtschaftssicherheit auf der Grundlage des jüngst getroffenen Zollabkommens beraten würden, fuhr die Sprecherin fort.First Lady Kim Hea Kyung wird Präsident Lee auf der Reise begleiten.