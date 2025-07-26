Nordkorea hält vor Südkoreas Übung mit USA Artillerieübung ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag einen Schießwettbewerb von Artillerieeinheiten seiner Volksarmee durchgeführt.Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die Übung wird als Reaktion auf die am 18. August beginnende jährliche Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) betrachtet.Laut KCNA wurde die Artillerieübung gemäß dem Gefechtsübungsplan der Generalstabsabteilung der Koreanischen Volksarmee durchgeführt. Der Plan ziele auf die Perfektionierung der Kriegsführungsfähigkeiten und der Gefechtsbereitschaft der gesamten Armee ab.Bei der Übung war Machthaber Kim Jong-un nicht anwesend.Nordkorea hatte am Sonntag in einer Stellungnahme von Verteidigungsminister No Kwang-chol die Übung UFS scharf verurteilt. Bei jeder Provokation, die über die Grenzlinie hinausgehe, werde Nordkorea sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung strikt ausüben, hatte er gedroht.