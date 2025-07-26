Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Nordkorea hält vor Südkoreas Übung mit USA Artillerieübung ab

Write: 2025-08-12 12:53:34Update: 2025-08-12 14:34:14

Nordkorea hält vor Südkoreas Übung mit USA Artillerieübung ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montag einen Schießwettbewerb von Artillerieeinheiten seiner Volksarmee durchgeführt. 

Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.

Die Übung wird als Reaktion auf die am 18. August beginnende jährliche Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) betrachtet. 

Laut KCNA wurde die Artillerieübung gemäß dem Gefechtsübungsplan der Generalstabsabteilung der Koreanischen Volksarmee durchgeführt. Der Plan ziele auf die Perfektionierung der Kriegsführungsfähigkeiten und der Gefechtsbereitschaft der gesamten Armee ab. 

Bei der Übung war Machthaber Kim Jong-un nicht anwesend. 

Nordkorea hatte am Sonntag in einer Stellungnahme von Verteidigungsminister No Kwang-chol die Übung UFS scharf verurteilt. Bei jeder Provokation, die über die Grenzlinie hinausgehe, werde Nordkorea sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung strikt ausüben, hatte er gedroht.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >