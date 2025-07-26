Nordkorea verurteilt Israels Plan zur Besetzung von Gaza-Stadt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Plan Israels zur Einnahme der Stadt Gaza als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt.Die Entscheidung des israelischen Kabinetts zeige deutlich seine räuberische Absicht, dem international anerkannten Palästina dessen Gebiet wegzunehmen, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur KCNA berichtete.Nordkorea fordere Israel mit Nachdruck auf, dessen illegalen und frevelhaften bewaffneten Angriffshandlungen gegen Palästinenser umgehend zu stoppen und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, so der Sprecher weiter.Nordkorea unterhält diplomatische Beziehungen mit Palästina. Das Land hat im Konflikt zwischen Israel und Palästina stets Israel kritisiert.