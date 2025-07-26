Zum Menü Zum Inhalt

Starke Regenfälle am Mittwoch und Donnerstag in zentralen Gebieten

Write: 2025-08-12 14:49:28

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch und Donnerstag sollen die zentralen Gebiete Koreas, einschließlich der Hauptstadtregion, von starken Regenfällen heimgesucht werden. 

Heftige Niederschläge von bis zu 150 mm oder mehr wurden vorhergesagt. 

Eine stationäre Front, die seit dem Wochenende für Starkregen auf der südlichen Insel Jeju und in den südlichen Regionen sorgt, zieht nach Norden. 

Am Mittwochnachmittag soll es vor allem in Seoul und dem Norden der Provinz Gyeonggi, und von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen an verschiedenen Orten in der Hauptstadtregion gelegentlich Niederschlagshöhen von 30 bis 50 mm pro Stunde geben. 

Der Regen soll ab Donnerstagnachmittag nachlassen. 

Ab Freitag, dem Jahrestag der Unabhängigkeit, wird es aufgrund des nordpazifischen Hochs wieder schwül sein. Warmer und feuchter Westwind wird zu einer hohen gefühlten Temperatur führen. Das Land könnte erneut von einer extremen Hitze heimgesucht werden.
