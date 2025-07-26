Polizei durchsucht Büros von Posco E&C nach Unfall auf Baustelle

Photo : YONHAP News

Polizei und Arbeitsministerium haben am Dienstag Büros des Bauunternehmens Posco E&C und dessen Subunternehmens LT Sambo durchsucht.Grund ist ein mutmaßlicher Stromunfall auf einer Autobahnbaustelle.Polizei und Arbeitsministerium hätten Ermittler und Arbeitsaufsichtsbeamte zu fünf Stellen der drei von Ermittlungen betroffenen Unternehmen entsandt, um Befehle zur Durchsuchung und Beschlagnahme zu vollstrecken, sagte ein Polizeibeamter.Sie wollen außerdem die Verantwortlichen auf der Baustelle schnell zu Befragungen vorladen.Am 4. August erlitt ein myanmarischer Arbeiter in seinen Dreißigern offenbar einen Stromschlag, als er eine Wasserpumpe auf einer Autobahnbaustelle in Gwangmyeong, südwestlich von Seoul, überprüfte. Er hat sein Bewusstsein noch nicht wiedererlangt.Auf Baustellen von Posco E&C ereigneten sich dieses Jahr bereits vier tödliche Unfälle.Präsident Lee Jae Myung hatte am 6. August angeordnet, alle möglichen rechtlichen Maßnahmen gegen das Bauunternehmen zu prüfen. Genannt wurden der Entzug der Baulizenz und ein Verbot der Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen.