Korea und Vietnam unterzeichnen 52 Absichtserklärungen über Kooperationsausbau

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Gipfeltreffens zwischen Südkorea und Vietnam haben ihre Unternehmen und Institutionen 52 Absichtserklärungen über einen Kooperationsausbau im Industrie- und Energiebereich unterzeichnet.Die Unterzeichnung der Memoranda of Understanding (MOU) erfolgte beim Korea-Vietnam Business Forum am Dienstag in Seoul. Dem südkoreanischen Industrieministerium zufolge nahmen etwa 500 Vertreter von beiden Regierungen, Institutionen und Unternehmen daran teil, darunter der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Tô Lâm, und der südkoreanische Ministerpräsident Kim Min-seok.Zu den Bereichen Schiffbau, Luftfahrt, künstliche Intelligenz und weiteren Industriezweigen wurden 28 Absichtserklärungen abgeschlossen.Im Energiebereich wurden elf Absichtserklärungen unterzeichnet, die beispielsweise saubere Energiequellen und die Stabilisierung des Stromnetzes betreffen.Präsident Lee Jae Myung hatte am Montag im Präsidialamt in Seoul Gipfelgespräche mit Tô Lâm geführt. Nach dem Treffen hatte Lee die Einigung beider Länder bekannt gegeben, anlässlich zehn Jahre bilaterales Freihandelsabkommen in diesem Jahr noch intensiver auf das Ziel hinzuarbeiten, bis 2030 ein jährliches Handelsvolumen von 150 Milliarden Dollar zu erreichen.Der vietnamesische Spitzenpolitiker war am Sonntag zu einem viertägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen.