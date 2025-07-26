Zum Menü Zum Inhalt

Terra-Gründer Kwon wird sich voraussichtlich schuldig bekennen

Write: 2025-08-12 16:33:18Update: 2025-08-12 17:13:13

Terra-Gründer Kwon wird sich voraussichtlich schuldig bekennen

Photo : YONHAP News

Der Mitgründer von Terraform Labs, Kwon Do-hyung, wird sich voraussichtlich im US-Strafverfahren zu Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Stablecoin TerraUSD schuldig bekennen. 

Richter Paul Engelmayer vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York sagte am Montag (Ortszeit), ihm sei mitgeteilt worden, dass Kwon sein Plädoyer ändern könnte. Am Dienstagvormittag werde es eine dringende Beratung geben. 

Die Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York hatte Kwon kurz nach der Festnahme in Montenegro im März 2023 wegen acht Vorwürfen angeklagt, darunter Wertpapierbetrug. 

Der Südkoreaner, besser bekannt als Do Kwon, war Ende letzten Jahres an die USA ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin Verschwörung zur Geldwäsche als weiteren Anklagepunkt hinzugefügt. 

Kwon hatte im Januar vor Gericht alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert.
