Präsident Lee hofft auf Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat mit Verweis auf die Entfernung von Lautsprechern auf beiden Seiten der innerkoreanischen Grenze die Hoffnung auf die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea geäußert.Nachdem Südkorea seine Lautsprecher an der Grenze entfernt habe, sei auch Nordkorea dabei, einige seiner Lautsprecher abzubauen, sagte Lee auf einer Kabinettssitzung am Dienstag.Nachdem der Süden im Juni Nordkorea-kritische Sendungen gestoppt habe, habe auch der Norden entsprechend gehandelt. Er hoffe, dass durch solche gegenseitigen Maßnahmen allmählich wieder Dialog und Kommunikation zwischen Süd- und Nordkorea zustande kämen.Er hoffe, dass die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea zu einem gegenseitig nützlichen Verhältnis werden und der anderen Seite nicht schaden würden. Die enormen Kosten für eine militärische Konfrontation aufgrund der Teilung würden beide Seiten bereits erheblich belasten. Deshalb frage er sich, ob es nötig sei, dass sie einander auch Schmerz und Schaden zufügten, hieß es weiter.