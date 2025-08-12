Zum Menü Zum Inhalt

Kospi verliert dritten Handelstag in Folge

Write: 2025-08-12 16:52:21

Kospi verliert dritten Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge verloren.

Der Kospi ging mit einem Minus von 0,53 Prozent bei einem Stand von 3.189,91 Zählern aus dem Handel.

Analysten sagten der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die Anleger die Bekanntgabe der Verbraucherpreise abwarteten, die Aufschluss über die Zinsentwicklung geben könnten.

Die Investoren würden abwarten, ob die Zahlen eine sofortige Zinssenkung der Fed bewirken könnten, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.
