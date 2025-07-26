Frühere First Lady Kim Keon-hee inhaftiert

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, ist in Haft genommen worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ in der Nacht auf Mittwoch einen Haftbefehl gegen Kim. Begründet wurde dies mit der Gefahr der Beweisvernichtung.Damit wurde zum ersten Mal in Südkorea ein ehemaliges Präsidentenpaar inhaftiert.Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki hatte am 7. August im Zuge der Ermittlungen zu einer Reihe von Vorwürfen gegen Kim einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Der Antrag wurde vor allem mit Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz und Gesetz zu politischen Fonds begründet.Das Team wirft Kim eine ungerechtfertigte Selbstbereicherung in Höhe von rund 810 Millionen Won (585.000 Dollar) vor. Hierfür soll sie sich mit Dritten abgesprochen haben, die für eine Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors verantwortlich sein sollen.Auch eine Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten wird Kim vorgeworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Machtmakler Myung Tae-kyun im Zeitraum von Juni 2021 bis März 2022 58 Mal unentgeltlich Umfragen im Wert von 270 Millionen Won (195.000 Dollar) für Kim und Yoon erstellt hatte. Yoon hatte sich damals um das Präsidentenamt beworben.Zudem wird Kim verdächtigt, in Absprache mit dem Schamanen Jeon Seong-bae, besser bekannt als „Mönch Geonjin“, im Zeitraum von April bis Juli 2022 von der Vereinigungskirche teure Geschenke erhalten zu haben. Darunter befanden sich eine Halskette und Luxustaschen im Wert von 82 Millionen Won (59.000 Dollar). Die Geschenke seien im Gegenzug für geschäftliche Gefälligkeiten überreicht worden.