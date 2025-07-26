Terra-Gründer Kwon bekennt sich vor US-Gericht schuldig

Photo : YONHAP News

Der koreanische Kryptowährungsunternehmer Kwon Do-hyung hat sich vor einem US-Gericht zu Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Stablecoin TerraUSD schuldig bekannt.Der Mitbegründer von Terraform Labs ließ sich damit auf einen Deal mit der US-Justiz für ein deutlich reduziertes Höchststrafmaß ein.In der Anhörung vor dem Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York am Dienstag (Ortszeit) änderte der 33-Jährige sein Plädoyer in zwei Anklagepunkten, Verschwörung zum Betrug und Drahtbetrug, von „nicht schuldig“ auf „schuldig“.Nach einem „plea bargain“, einer Verständigung im Strafverfahren, wird die Staatsanwaltschaft Kwons Vermögen in Höhe von 19 Millionen Dollar und einige weitere Vermögenswerte beschlagnahmen.Im Gegenzug zum Schuldeingeständnis wurde vereinbart, dass die Staatsanwaltschaft bis zu zwölf Jahre Haft für beide Anklagepunkte beantragen wird. Bei einer Verurteilung wegen beiden Straftaten wäre eine Gesamtstrafe von bis zu 25 Jahren Haft möglich.Das US-Justizministerium will laut der Vereinbarung einen eventuellen Antrag Kwons auf die Aufnahme in ein Programm für den internationalen Gefangenentransfer unterstützen, sollte er die Hälfte seiner endgültigen Strafe verbüßt haben und die Bedingungen für eine Verständigung im Strafverfahren erfüllen.Gegen Kwon wurden neun Vorwürfe erhoben, darunter Wertpapierbetrug. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten hätte ihm eine Haftstrafe von bis zu 130 Jahren drohen können.