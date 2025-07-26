Offenbar Computer von Mitglied nordkoreanischer Hackergruppe gehackt

Photo : YONHAP News

Zwei Hacker haben sich nach eigenen Angaben Zugriff auf den Computer eines nordkoreanischen Hackers verschafft.Dabei sollen sie auch Beweise dafür entdeckt haben, dass der Nordkoreaner in mehrere Netzwerke südkoreanischer Regierungsstellen und Unternehmen eingedrungen war. Konkrete Angaben hierzu wurden jedoch nicht gemacht.Darüber berichtete das Online-Nachrichtenportal „TechCrunch“ am Dienstag (Ortszeit). Demnach seien zwei Hacker namens „Saber“ und „cyb0rg“ in den Computer des nordkoreanischen Hackers „Kim“ eingedrungen. Ihre Entdeckungen hätten sie in der neuesten Ausgabe des E-Magazins für Cybersicherheit „Phrack“ veröffentlicht.Sie behaupten laut TechCrunch, dass Kim für die Hackergruppe Kimsuky arbeite. Man habe einen nahezu beispiellosen Einblick in die Arbeitsweise der Gruppe erhalten, hieß es.Kimsuky soll innerhalb der nordkoreanischen Regierung angesiedelt sein. Allgemein wird angenommen, dass die Gruppe durch Krypto-Diebstähle und Geldwäsche zur Finanzierung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms beiträgt.Beide Hacker schrieben auch, der Vorfall zeige, wie offen Kimsuky mit chinesischen Staatshackern zusammenarbeite und deren Werkzeuge und Techniken teile.