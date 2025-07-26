Covid-19: Zahl stationärer Behandlungen fünfte Woche in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus aufgenommenen Patienten die fünfte Woche in Folge gestiegen.Das teilte der Leiter der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, Lim Seung-kwan, am Dienstag mit.Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten sei von 63 in der vierten Juniwoche auf 220 in der vierten Juliwoche gestiegen.60 Prozent von ihnen seien ältere Menschen ab 65 Jahren, erklärte er.Mit Stand 7. August stünden Medikamente zur Corona-Behandlung für 320.000 Personen zur Verfügung. Dabei könne auf Regierungsvorräte und Lagerbestände der Pharmaunternehmen zurückgegriffen werden. Dies reiche aus, um einer Sommerwelle ähnlich der im Vorjahr begegnen zu können, hieß es weiter.