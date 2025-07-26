Kreml: Putin informierte Kim Jong-un über Treffen mit Trump

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag (Ortszeit) mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un telefoniert.Putin habe sich mit Kim über sein anstehendes Treffen mit US-Präsident Donald Trump ausgetauscht, teilte der Kreml mit.Nach dem Russland-Besuch des US-Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, am 6. August war festgelegt worden, dass sich Putin und Trump am 15. August in Alaska treffen.Putin hatte bereits den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und den indischen Premierminister Narendra Modi über die Ergebnisse seines Treffens mit Witkoff informiert. Nun meldete er sich auch beim Machthaber Nordkoreas, das in den zurückliegenden Monaten eine „Blutallianz“ mit Russland schmiedete.Laut dem Kreml bekräftigten Putin und Kim in dem Telefonat ihre Entschlossenheit, gemäß dem letztes Jahr unterzeichneten Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft ihre freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen in allen Bereichen weiterzuentwickeln.Nach weiteren Angaben vereinbarten sie auch eine Fortsetzung ihrer persönlichen Kontakte.