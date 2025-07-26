USA sehen weiterhin ernste Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Menschenrechtssituation in Nordkorea erneut als sehr ernst bezeichnet.An diesem Urteil hält das Ministerium auch in seinem ersten Jahresbericht zu Menschenrechten nach dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump fest.In den am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Länderberichten über Menschenrechtspraktiken 2024 heißt es, dass die nordkoreanische Regierung mit Brutalität und Zwang die Kontrolle über das Land behalte. Genannt wurden Hinrichtungen, körperliche Misshandlungen, Verschwindenlassen und Kollektivstrafen.Im Lauf eines Jahres habe sich die Menschenrechtslage in Nordkorea nicht nennenswert verändert. Die Regierung habe keine glaubwürdigen Maßnahmen unternommen, um Beamte zu ermitteln und bestrafen, die Menschenrechtsverstöße begangen hätten, schrieb das Ministerium.Gleichzeitig gebe es glaubwürdige Berichte über schwerwiegende Einschränkungen der Meinungs- und Medienfreiheit, darunter Zensur. Auch Einschränkungen der Religionsfreiheit, erhebliche oder gar systematische Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit von Arbeitern und schlimmste Formen von Kinderarbeit kämen vor, hieß es weiter.