Duma-Vorsitzender besucht zum Jahrestag der Unabhängigkeit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine vom Vorsitzenden der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, angeführte Delegation wird am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea erwartet.Das berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Laut dem Bericht kommt der Besuch auf Einladung der Obersten Volksversammlung Nordkoreas zustande. Er diene der Feier des Jahrestags der Befreiung Koreas von japanischer Kolonialherrschaft.Nordkorea bezeichnet den Jahrestag am 15. August als „Tag der Befreiung des Vaterlandes“. Aus diesem Anlass wird stets der Kampfgeist der Märtyrer der anti-japanischen Revolution hervorgehoben.Die russische Duma bestätigte ebenfalls am Dienstag in einer Erklärung den Nordkorea-Besuch ihres Vorsitzenden.Wolodin zählt zu den engsten Vertrauten von Präsident Wladimir Putin.