IKT-Exporte auf neuem Juli-Rekord von über 22 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sind im Vormonat auf den bisher höchsten Stand in einem Juli gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT am Mittwoch kletterten die IKT-Exporte im Juli gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Prozent auf 22,19 Milliarden Dollar.Die Einfuhren legten um 9,8 Prozent zum Vorjahr auf 13,32 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 8,87 Milliarden Dollar verbucht.Bei Halbleitern, dem wichtigsten Exportprodukt, wurde mit 14,72 Milliarden Dollar den vierten Monat in Folge ein Exportrekord aufgestellt.Nach Regionen betrachtet, stiegen die Lieferungen in die USA, nach Vietnam und in die Europäische Union. Die Ausfuhren nach China gingen hingegen zurück.