Erwerbstätigenzahl im Juli um 170.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Korea ist im Juli um etwa 170.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im Vormonat 29.029.000 Menschen berufstätig.Dies sind 171.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Es wurde den zweiten Monat in Folge ein Anstieg von weniger als 200.000 verzeichnet.Im Baugewerbe schrumpfte die Erwerbstätigenzahl jedoch um 92.000 zum Vorjahr. Damit ging es den 15. Monat in Folge abwärts.Im verarbeitenden Gewerbe gab es 78.000 Erwerbstätige weniger als im Jahr davor. Es wurde den 13. Monat in Folge ein Rückgang verbucht.Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren kletterte um 0,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 63,4 Prozent. Dies entspricht dem bislang höchsten Stand in einem Juli.In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren sank die Beschäftigungsquote dagegen um 0,7 Prozentpunkte auf 45,8 Prozent. Damit besteht seit 15 Monaten ein Abwärtstrend.