Erneut Starkregen in den zentralen Gebieten

Photo : YONHAP News

In den zentralen Gebieten des Landes, inklusive der Hauptstadtregion, gibt es erneut heftige Niederschläge.Verantwortlich dafür ist eine stationäre Front, die sich nordwärts in Richtung der Landesmitte bewegte.Am Mittwochvormittag wurden in Ongjin in Incheon 149,2 Millimeter Niederschläge pro Stunde gemeldet. Es war die bislang höchste Niederschlagsmenge in diesem Jahr. Für die meisten Teile der Hauptstadtregion, darunter Seoul, und einige Gebiete im Norden der Provinz Gangwon wurden Warnungen oder Hinweise wegen Starkregens veröffentlicht.Auch für das Binnenland der Provinz Gangwon ist Starkregen vorhergesagt.Die Wetterbehörde rechnet bis Donnerstag mit 50 bis 150 Millimeter Regen in der Hauptstadtregion. In Incheon und dem Norden der Provinz Gyeonggi müssen sich die Bewohner auf Niederschlagshöhen von bis zu 200 mm oder mehr gefasst machen.Im mittleren und nördlichen Binnenland von Gangwon ist mit bis zu 150 Millimetern oder mehr zu rechnen, im Norden von Süd-Chungcheong mit Niederschlagsmengen von bis zu 100 Millimetern oder darüber.