Fußballer Jens Castrop wechselt zum südkoreanischen Verband

Photo : YONHAP News

Der deutsch-koreanische Fußballspieler Jens Castrop will künftig für Südkorea spielen.Laut FIFA-Daten wurde Castrops Verbandszugehörigkeit am 11. August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Koreanischen Fußballverband (KFA) geändert.Ein Mitarbeiter des KFA sagte, Castrop habe sich entschlossen gezeigt, für die südkoreanische Nationalmannschaft zu spielen. Mit Zustimmung des Spielers sei das Verfahren für den Verbandswechsel durchgeführt worden.Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat einen deutschen Vater und eine südkoreanische Mutter.Er wechselte kürzlich vom 1. FC Nürnberg zu Borussia Mönchengladbach und steht vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga.