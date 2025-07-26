Kospi gewinnt mehr als ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch 1,08 Prozent gewonnen.Getragen von Zinshoffnungen kletterte der Kospi auf 3.224,37 Zähler.Da die Inflation im Juli unverändert war, gingen Anleger davon aus, dass für die Fed der Weg für eine Zinssenkung im kommenden Monat frei sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Verbraucherpreise in den USA seien insgesamt entsprechend den Erwartungen gestiegen, damit seien Befürchtungen über eine durch Zölle verursachte Inflation abgebaut worden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.