Südkoreanisch-japanisches Gipfeltreffen am 23. und 24. August

Write: 2025-08-13 16:31:51Update: 2025-08-13 16:43:44

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und der japanische Premierminister Shigeru Ishiba kommen am 23. und 24. August in Tokio zu Gesprächen zusammen. 

Dies teilte das südkoreanische Präsidialamt am Mittwoch mit. Sprecherin Kang Yu-jung wies darauf hin, dass sich die Regierungschefs bereits im vergangenen Juni einig waren, die sogenannte Shuttle-Diplomatie bald wiederaufzunehmen. Der Japan-Besuch von Präsident Lee solle zu einer engeren Freundschaft und mehr Vertrauen zwischen den beiden Staatenlenkern beitragen, hieß es. 

Präsident Lee wird im Anschluss auf Einladung von US-Präsident Donald Trump am 24. August nach Washington aufbrechen. 

