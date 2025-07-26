Nordkorea: Lautsprecher an innerkoreanischer Grenze nicht abgebaut

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat noch keine Lautsprecher an der innerkoreanischen Grenze abgebaut.Das teilte Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, mit.In einer am Donnerstag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme sagte sie, dass die Republik Korea nach nationalem Recht Nordkoreas selbstverständlich als feindlichste bedrohliche Kraft bezeichnet werden sollte. Dies sollte dauerhaft feststehen.Kim wies die Äußerung von Präsident Lee vom Dienstag zurück, dass Nordkorea einige seiner Lautsprecher entlang der innerkoreanischen Grenze entferne.Es handele sich um eine haltlose, einseitige Spekulation und eine Manipulation der öffentlichen Meinung. Nordkorea habe keine Lautsprecher an der Grenze entfernt und habe auch nicht die Absicht, dies zu tun, erklärte sie.Sie wies außerdem Spekulationen zurück, nach denen anlässlich des am Freitag geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zustande kommen könnten.Sie stellte die rhetorische Frage, warum Nordkorea den USA eine Botschaft senden sollte. Nordkorea habe keinen Grund, sich mit den USA an einen Tisch zu setzen, hieß es.