Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

US-Außenminister: USA freuen sich auf Kooperation mit Präsident Lee für bessere Allianz

Write: 2025-08-14 09:59:23Update: 2025-08-14 17:08:43

US-Außenminister: USA freuen sich auf Kooperation mit Präsident Lee für bessere Allianz

Photo : YONHAP News

Die USA freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung und seiner Regierung, um das eiserne bilaterale Bündnis voranbringen. 

Das teilte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch (Ortszeit) in einer Presseerklärung mit, die zum Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas veröffentlicht wurde. 

Als füreinander unverzichtbare Verbündete würden die Vereinigten Staaten und die Republik Korea weiterhin zusammenarbeiten, um den Wohlstand zu mehren und den dringendsten globalen Herausforderungen für die Sicherheit zu begegnen. 

Die Vereinigten Staaten seien stolz darauf, mit der Republik Korea zusammenzustehen, die sich zu einer resilienten Demokratie und einem geschätzten Wirtschaftspartner entwickelt habe, fuhr er fort. 

Im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika spreche er dem koreanischen Volk seine herzlichen Glückwünsche zum Nationalfeiertag aus, so der Minister weiter.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >