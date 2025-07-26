US-Außenminister: USA freuen sich auf Kooperation mit Präsident Lee für bessere Allianz

Photo : YONHAP News

Die USA freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung und seiner Regierung, um das eiserne bilaterale Bündnis voranbringen.Das teilte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch (Ortszeit) in einer Presseerklärung mit, die zum Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas veröffentlicht wurde.Als füreinander unverzichtbare Verbündete würden die Vereinigten Staaten und die Republik Korea weiterhin zusammenarbeiten, um den Wohlstand zu mehren und den dringendsten globalen Herausforderungen für die Sicherheit zu begegnen.Die Vereinigten Staaten seien stolz darauf, mit der Republik Korea zusammenzustehen, die sich zu einer resilienten Demokratie und einem geschätzten Wirtschaftspartner entwickelt habe, fuhr er fort.Im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika spreche er dem koreanischen Volk seine herzlichen Glückwünsche zum Nationalfeiertag aus, so der Minister weiter.