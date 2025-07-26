Zum Menü Zum Inhalt

80 Bürgervertreter überreichen morgen Präsident Lee Ernennungsurkunde

Write: 2025-08-14 10:58:36Update: 2025-08-14 11:25:01

80 Bürgervertreter überreichen morgen Präsident Lee Ernennungsurkunde

Am 15. August, dem 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas, findet auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Zeremonie statt, bei der die Bürger Präsident Lee Jae Myung „ernennen“. 

Laut dem Innenministerium werden bei der „Zeremonie zur Ernennung des 21. Präsidenten durch das Volk“ 80 ausgewählte Vertreter der Bürger Präsident Lee eine Ernennungsurkunde überreichen. 

Zu ihnen zählt ein Paar, das beim Protest gegen die Verhängung des Kriegsrechts einen Panzerwagen aufgehalten hatte. Unter ihnen sind auch Lee Guk-jong, Leiter des Krankenhauses der Streitkräfte in Daejeon, und Regisseurin Heo Ga-young, Gewinnerin des ersten Preises in der Sektion La Cinef bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes.   

Bei der Veranstaltung werden führende Persönlichkeiten des Landes, ausländische Diplomaten und Vertreter aus verschiedenen Bereichen anwesend sein. Auch wurden 3.500 Bürger, die sich im Internet beworben haben, eingeladen.
