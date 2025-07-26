Senkung der Mineralölsteuer für weitere zwei Monate gültig

Photo : YONHAP News

Die Senkung der Mineralölsteuer in Südkorea ist für weitere zwei Monate gültig.Das Finanzministerium verlängerte den Zeitraum für gesenkte Steuersätze für Transportkraftstoffe um zwei Monate auf den 31. Oktober. Ursprünglich sollte die Frist am 31. August enden.Auch an dem um zehn Prozent gesenkten Steuersatz für Benzin und der Ermäßigung um 15 Prozent für Diesel und Flüssiggas (LPG) Butan wird festgehalten.Die Regierung hatte Ende 2021 Steuersenkungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge beschlossen. Die Maßnahme wurde seitdem 17 Mal um jeweils zwei Monate verlängert.