Südkorea liefert K9-Panzerhaubitzen an Vietnam

Photo : YONHAP News

Südkorea wird seine Panzerhaubitzen vom Typ K9 Thunder nach Vietnam exportieren.Nach Angaben aus der Verteidigungsindustrie wurde Ende Juli ein Vertrag über die Lieferung von 20 K9-Panzerhaubitzen zu einem Gesamtpreis von 250 Millionen Dollar in Form eines Geschäfts zwischen Regierungen (G2G) geschlossen. Das Waffensystem wird vom Unternehmen Hanwha Aerospace hergestellt.Es stellt den ersten Export der K9-Panzerhaubitze nach Südostasien dar. Das Waffensystem macht fast die Hälfte des globalen Marktes für Panzerartillerie aus.Zudem handelt es sich um die erste Lieferung südkoreanischer Waffen an Vietnam. Vietnam ist weltweit das zehnte Land, das sich für den Kauf der K9 entschied.