Innerkoreanisches

Südkorea will weiter Normalisierung der Beziehungen mit Nordkorea anstreben

Write: 2025-08-14 12:04:38Update: 2025-08-14 15:18:17

Südkorea will weiter Normalisierung der Beziehungen mit Nordkorea anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea will weiterhin konsequent Maßnahmen zur Normalisierung und Stabilisierung der Beziehungen mit Nordkorea unternehmen.  

Dies sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag angesichts einer zuvor veröffentlichten Stellungnahme von Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. 

Man sollte unerschütterlich und „mit einem langen Atem“ vorgehen, um die in den letzten drei Jahren von einem Konfrontationskurs geprägten innerkoreanischen Beziehungen in eine Zeit des Guten zu verwandeln. 

Für eine Entspannung und Friedensstiftung auf der koreanischen Halbinsel seien eine aufrichtige Haltung sowie kontinuierliche Maßnahmen sowohl des Südens als auch des Nordens erforderlich, hieß es. 

Kim hatte die Möglichkeit eines Dialogs mit Südkorea ausgeschlossen, jedoch Raum für Gespräche mit den USA gelassen. Dies spiegele offenbar Nordkoreas Position wider, dass die USA der Partner für die Lösung des grundlegendsten Problems seien, so der Beamte. 

Kim hatte in einer früher am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erklärt, Nordkorea habe kein Interesse daran, ob Südkorea Lautsprecher abbaue, Sendungen stoppe oder Übungen verschiebe oder im Umfang reduziere.
