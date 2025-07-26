Südkoreas Außenminister hofft auf Trumps Führungsstärke für USA-Nordkorea-Dialog

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Außenminister Cho Hyun hofft, dass die Führungsstärke von US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch für einen Dialog zwischen Nordkorea und den USA herbeiführen wird.Entsprechendes äußerte er bei einem Treffen mit Reportern am Donnerstag am Sitz des Außenministeriums in Seoul.Er habe während seines USA-Besuchs Außenminister Marco Rubio und Mitarbeitern des Weißen Hauses gesagt, dass eine Führerschaft von Präsident Trump erforderlich wäre, um einen Durchbruch in der jetzigen Situation zu erzielen. Die US-Seite habe ziemlich positiv reagiert, hieß es.Hinsichtlich der Denuklearisierung Nordkoreas sagte der Minister, die USA verträten bis jetzt die Position, dass Nordkorea keine Atomwaffen besitzen dürfe. Daher denke er, dass verschiedene Push- und Pull-Maßnahmen oder gegensätzliche Strategien nötig wären, sagte er angesichts der Erwartung, dass Nordkorea bei eventuellen Verhandlungen die Anerkennung als Atommacht verlangen würde.