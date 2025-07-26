Nordkorea verurteilt von USA angeführte multinationale Militärübung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine jüngst im Westpazifik abgehaltene, von den USA angeführte internationale Seeübung verurteilt.Sollten die USA und ihre Anhänger hartnäckig militärische Aktionen durchführen, die den Frieden und die Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum untergrüben, würden sie unweigerlich Proteste und Vergeltung der Länder der Region provozieren, warnte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Sie prangerte die multinationale Übung Talisman Sabre an, die vom 3. bis 27. Juli im Nordosten Australiens abgehalten worden war. Daran hatten 19 Länder, darunter Südkorea, Australien und die USA, teilgenommen.Es sei unnötig zu erwähnen, dass sämtliche Inhalte und Elemente der Übung äußerst provokativ gewesen seien, kritisierte die Nachrichtenagentur. Das Manöver wurde als wahnsinnig bezeichnet.Auch wurden Bedenken über die jährliche südkoreanisch-US-amerikanische Übung „Ulchi Freedom Shield“ geäußert, die am 18. August beginnen soll.