Ländervergleich: Junge Koreaner sorgen sich besonders um finanzielle Belastung durch Kinder

Photo : YONHAP News

Junge Menschen in Südkorea sorgen sich mehr um die finanziellen und sonstigen Belastungen nach der Geburt eines Kindes als Altersgenossen in vier anderen Ländern.Das ergab eine Umfrage, die das Koreanische Institut für Gesundheit und Soziales in Südkorea, Deutschland, Japan, Frankreich und Schweden durchführte. Im Zeitraum von Juni bis September 2024 wurden jeweils 2.500 Menschen im Alter von 20 bis 49 Jahren online befragt.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen zeigten wider Erwarten junge Menschen in Südkorea mit 52,9 Prozent die größte Bereitschaft, eine Ehe einzugehen. Das Schlusslicht bildete Japan mit 32 Prozent.Bei der Bereitschaft, Kinder zu bekommen, führte Schweden mit 43,2 Prozent die Tabelle an. Südkorea lag mit 31,2 Prozent an vierter Stelle.In Bezug auf die Auswirkungen der Geburt von Kindern auf ihr Leben stimmten 59,9 Prozent der Befragten in Südkorea voll und ganz zu, dass dies eine größere finanzielle Belastung bedeute. In Südkorea war der Prozentsatz damit deutlich höher als in den Vergleichsländern.Zudem meinten 57,6 Prozent der Befragten in Südkorea, dass es schwierig sei, Arbeit, Hausarbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Auch in diesem Punkt lag das Land an der Spitze.