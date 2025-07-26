Samsung im koreanischen Smartphone-Markt weiter führend

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im südkoreanischen Smartphone-Markt weiterhin einen großen Vorsprung.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research am Donnerstag erreichte das Unternehmen im Zeitraum Januar bis Juli dieses Jahres nach vorläufigen Schätzungen 82 Prozent Anteil am Smartphone-Absatz in Südkorea. Dahinter folgte Apple mit 18 Prozent Anteil.In dem Zeitraum schrumpfte der gesamte Smartphone-Absatz in Südkorea verglichen mit dem Vorjahr leicht. Samsung konnte jedoch den Absatz steigern und damit seinen Anteil um vier Prozentpunkte ausbauen.Counterpoint Research erwartet jedoch, dass die Markteinführung der iPhone 17-Serie von Apple die Dominanz von Samsung im zweiten Halbjahr schwächen könnte.